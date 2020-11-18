Özbekistan'dan Kırgızistan'a Covid-19 ile mücadelede insani yardım ulaştı - Son Dakika

Kırgızistan'ın yakın komşularından Özbekistan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele çerçevesinde Kırgızistan'a 3 bin ton buğday insani yardım gönderdi. Önümüzdeki günlerde 400 adet mobil hastane konteynerinin Kırgızistan'a gelmesi bekleniyor.

Kırgızistan Başbakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan'ın geçici Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasında varılan anlaşmalar kapsamında ülkenin Oş kentine insani yardım teslim edildi.

Oş'ta düzenlenen teslim törene Oş Valisi Carasul Abduraimov, Başbakanlığa bağlı Devlet Malzeme Rezervleri Fonu Başkan Yardımcısı Rustam Karakulov ve Özbekistan Demir Yolları Başkanı Husnitdin Hasilov katıldı. Törende konuşan Kırgız ve Özbek heyet başkanları kardeş ülkeler arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık ve iyi komşuluk ruhu içinde geliştiğine vurgu yaptı. Ayrıca zor durumlarda kardeş halkların her zaman birbirlerine yardım elini uzattığına dikkat çekildi. Kırgız tarafı, Covid-19 ile mücadelede gösterilen yardımlardan dolayı Özbek tarafına teşekkür etti.

Korona virüsün yayılmasıyla mücadele çerçevesinde varılan anlaşmalar gereğince Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ve Batken bölgesine bağlı Kadamcay ilçesinde her birinde 200 yataklı mobil hastaneler inşa edilecek. Komşu Özbekistan daha önce 15 Kasım 2020'de Covid-19 ile mücadeleye yönelik önlemler kapsamında tıbbi ürünler ve ilaçlar şeklinde ilk insani yardım kargosunu göndermişti. - BİŞKEK