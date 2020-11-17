Özbekistan'dan Kırgızistan'a insani yardım - Son Dakika

Özbekistan, 3 bin ton ekmeklik buğday insani yardım olarak Kırgızistan'a gönderdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in aldığı karar ile, Kırgızistan'a yardım eli uzatıldı. Özbekistan'dan 3 bin ton ekmeklik buğday insani yardım olarak trenle Kırgızistan'ın Oş şehrine gönderildi. Pandemi döneminde yaşam şartları zorlaşan Kırgızistan'a 2 gün önce de Covid-19'la mücadele için Özbekistan'dan özel kargo uçağıyla 100 bin adet maske, 100 bin adet eldiven, 10 bin adet koruyucu tulum, 2 bin adet gözlük, 10 bin adet Covid-19 test kiti, 5 bin kutu Remdesivir ve bin kutu Heparin ilaçları, 4 bin adet sodyum klorür serumu, ayrıca serum setleri ve enjektörlerden oluşan tibbi yardım malzemeleri gönderilmişti.

Yakın günlerde 400 adet mobil hastane konteyneri de gönderilecek. - TAŞKENT