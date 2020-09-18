Özbekistan'dan Kovid-19'la mücadeleye destek veren Türkiye ve Türk doktorlara teşekkür - Son Dakika

Sağlık Bakanı Birinci Yardımcısı Abduhakim Hacıbayev'in açıklaması - Sağlık Bakanı Birinci Yardımcısı Abduhakim Hacıbayev:

"Kovid-19'la mücadeledeki iş birliği bizim için çok olumlu sonuçlar doğuruyor. Türk doktorlar kendi bilgi ve deneyimlerini bizlere aktarıyor ve hastanelerde Özbek doktorlarla çalışarak hastaların tedavi edilmesine katkı sağlıyor"

TAŞKENT (AA) – BAHTİYAR ABDÜKERİMOV - Özbekistan Sağlık Bakanı Birinci Yardımcısı Abduhakim Hacıbayev, ülkesinin Kovid-19'la mücadelesine verdiği destekten dolayı Türk halkı ve hükümeti ile ülkesindeki koronavirüs hastalarının tedavisinde yer alan Türk doktorlara teşekkür etti.

Hacıbayev, Özbekistan ile Türkiye arasındaki sağlık alanındaki ilişkiler ile Türk doktorların ülkesinin Kovid-19'la mücadelesine verdiği katkıya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hacıbayev, iki ülke cumhurbaşkanlarının ortak iradeleri doğrultusunda diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da iş birliğinin üst düzeye çıktığını belirterek, her iki tarafın da menfaatine olan sağlık alanındaki iş birliğinin özellikle Özbek sağlık çalışanları için çok faydalı olduğunu ve ülkesinin buna çok önem verdiğini belirtti.

Son iki yılda 40'tan fazla Özbek doktorun Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Türkiye'de staj yaptığını aktaran Hacıbayev, TİKA'nın katkılarıyla Türk doktorların birçok kez ülkeye gelerek çeşitli ameliyatlar yaptığını, TİKA'nın ayrıca aralarında 50 adet tam donanımlı yoğun bakım aracı dahil çok sayıda tıbbi cihaz yardımında bulunduğunu aktardı.

Geçen yıl Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke sağlık bakanlıkları arasında 10'a yakın iş birliği anlaşmasının imzalandığını anımsatan Hacıbayev, bu mutabakat kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Buhara'da tıp fakültesi kurduğunu, ülkede yine iki üniversitenin kurulmasına ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Ülkede ilk çocuk organ naklini Türk doktorlar yaptı

Hacıbayev, Özbekistan için yeni olan organ nakli konusundaki iş birliğinin de giderek geliştiğini, bu kapsamında ülkedeki hastanelerin Türkiye'deki hastanelerle iş birlikleri kurduğunu aktararak, Özbekistan'da çocuklarda ilk organ naklinin Nisan 2018'de Türk doktorlar tarafından yapıldığını kaydetti.

Hacıbayev, Özbek doktorların Türkiye'de edindikleri bilgi ve deneyimin ardından şimdiye kadar ülkede 100'den fazla organ nakli ameliyatının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Türkiye'den Özbekistan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek

Kovid-19'la mücadele konusunda da bu iş birliğinin sürdüğünü belirten Hacıbayev, "Kovid-19'la mücadelede Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Türk doktorlarla sıkı iş birliği içindeyiz. Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında Özbekistan'a aralarında 50 adet solumun cihazının da bulunduğu çok sayıda tıbbi malzeme yardımında bulundu." dedi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Bilim Kurulu üyelerinin temmuz ayında Özbekistan'a gelerek salgına ilişkin yaptıkları incelemelerin ardından önerilerde bulunduğunu kaydeden Hacıbayev, son olarak da Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 16 Türk doktorun iki hafta boyunca ülkenin çeşitli bölgelerinde Kovid-19 hastalarının tedavisinde yer aldıklarını söyledi.

Hacıbayev, "Kovid-19'la mücadeledeki iş birliği bizim için çok olumlu sonuçlar doğuruyor. Türk doktorlar kendi bilgi ve deneyimlerini bizlere aktarıyor ve hastanelerde Özbek doktorlarla çalışarak bu hastaların tedavi edilmesine katkı sağlıyor. Özbekistan'ın Kovid-19'la mücadelesine verdiği destekten dolayı Türk halkı ve hükümetine, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Türk doktorlara derin teşekkürlerimizi bildiririz" ifadesini kullandı.

Temmuzda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof. Dr. Levent Akın ve Prof. Dr. Hatice Rahmet Güner'den oluşan heyet bir hafta boyunca Özbekistan'da Kovid-19'la ilgili duruma ilişkin incelemelerde bulunmuş, bu ay da Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 16 Türk doktor, iki hafta boyunca Kovid-19 hastalarının tedavilerinde yer almıştı.