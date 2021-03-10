Özbekistan'dan ocakta 193,2 milyon dolarlık tekstil ürünleri ihracatı - Son Dakika

Özbekistan'dan ocakta 193,2 milyon dolarlık tekstil ürünleri ihracatı

10.03.2021 11:43
Özbekistan'dan ocakta 193,2 milyon dolarlık tekstil ürünleri ihracatı, System.String[]

Özbekistan, bu yılın ocak ayında 193,2 milyon dolarlık tekstil ürünü ihraç etti.

Özbekistan, bu yılın ocak ayında 193,2 milyon dolarlık tekstil ürünü ihraç etti.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, ülkenin tekstil ürünleri ihracatı bu yılın ilk ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla 38 milyon dolar artarak 193,2 milyon dolar oldu.

Ocakta tekstil ürünleri ihracatının önemli bir bölümünü pamuk ipliği oluşturdu. En çok ihraç edilen diğer ürünler arasında hazır triko, konfeksiyon, örme kumaş, pamuklu kumaş, halı, ipek ve ipek ürünleri bulunuyor.

Ocakta dünyanın 50 ülkesine tekstil ürünleri ihraç eden Özbekistan'ın en büyük alıcıları arasında 62,9 milyon dolarla Rusya ilk sırada yer alırken, Rusya'yı, 58,2 milyon dolarla Çin, 24,4 milyon dolarla Kırgızistan ve 17 milyon dolarla Türkiye takip etti.

Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı, geçen yıl yüzde 18,1 artışla 1 milyar 922,2 milyon dolar olmuştu.

Dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden olan Özbekistan, 2020'den itibaren pamuk ihracatını tamamen durdurmuştu. Özbekistan, ürettiği pamuğun tamamını ülkedeki fabrikalarda işlemeyi ve tekstil ürünleri ihracatını 2025'te 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Özbekistan, Rusya, dolar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'dan ocakta 193,2 milyon dolarlık tekstil ürünleri ihracatı - Son Dakika


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