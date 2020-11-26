Özbekistan'dan Terör örgütü PYD/YPG'ye ziyaret
26.11.2020 21:08
Özbekistan Başbakanı Danışmanı Mehriddin Khairiddinov ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG'nin sözde Dış İlişkiler Bürosu Eşbaşkanı Abdülkerim Ömer'i ziyaret etti.
Özbekistan Başbakanı Danışmanı Mehriddin Khairiddinov ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/ YPG'nin sözde Dış İlişkiler Bürosu Eşbaşkanı Abdülkerim Ömer'i ziyaret etti.
Özbekistan Başbakanı Danışmanı Mehriddin Khairiddinov ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG'nin sözde Dış İlişkiler Bürosu Eşbaşkanı Abdülkerim Ömer'i ziyaret etti. Söz konusu ziyarette ne görüşüldüğüne ilişkin detaylar paylaşılmadı. Özbekistan'ın bu tutumu Türk dünyasının tepkisine neden oldu.
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