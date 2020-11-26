Özbekistan'dan Terör örgütü PYD/YPG'ye ziyaret - Son Dakika

Özbekistan'dan Terör örgütü PYD/YPG'ye ziyaret

26.11.2020 21:08
Özbekistan'dan Terör örgütü PYD/YPG'ye ziyaret, System.String[]

Özbekistan Başbakanı Danışmanı Mehriddin Khairiddinov ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG'nin sözde Dış İlişkiler Bürosu Eşbaşkanı Abdülkerim Ömer'i ziyaret etti.

Özbekistan Başbakanı Danışmanı Mehriddin Khairiddinov ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/ YPG'nin sözde Dış İlişkiler Bürosu Eşbaşkanı Abdülkerim Ömer'i ziyaret etti.

Özbekistan Başbakanı Danışmanı Mehriddin Khairiddinov ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG'nin sözde Dış İlişkiler Bürosu Eşbaşkanı Abdülkerim Ömer'i ziyaret etti. Söz konusu ziyarette ne görüşüldüğüne ilişkin detaylar paylaşılmadı. Özbekistan'ın bu tutumu Türk dünyasının tepkisine neden oldu.

Özbekistan, Suriye, Terör, YPG, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Özbekistan'dan Terör örgütü PYD/YPG'ye ziyaret - Son Dakika


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