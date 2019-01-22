Son Dakika Haberleri: Özbekistan'dan Yabancı Yatırımcıya Vize Jesti

Özbekistan'dan Yabancı Yatırımcıya Vize Jesti

38 dakika önce

TAŞKENT (AA) – Özbekistan'da,1 Mart'tan itibaren yabancı yatırımcılara yatırım vizesi, en az 3 milyon dolarlık yatırım yapanlara ise oturma izni verilecek.

Özbekistan'dan Yabancı Yatırımcıya Vize Jesti, System.String[]
TAŞKENT (AA) – Özbekistan'da,1 Mart'tan itibaren yabancı yatırımcılara yatırım vizesi, en az 3 milyon dolarlık yatırım yapanlara ise oturma izni verilecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan "Aktif yatırım ve sosyal kalkınma yılı" devlet programının uygulanmasına ilişkin kararnameye göre, ülkedeki yabancı yatırımcılara 1 Mart'tan itibaren "yatırım vizesi" uygulaması başlayacak. Yabancı yatırımcı ve aileleri için de geçerli olacak "yatırım vizesi" ileride uzatma hakkı ile 3 yıllığına verilecek.

Kararnameye göre ülkeye en az 3 milyon dolarlık yatırım yapacak yabancılara 1 Mart'tan itibaren sadeleştirilmiş şekilde 10 yıllık oturma izni verilecek. "Yatırım vizesi" sahibi veya oturma izni alan yabancılar, bu uygulama kapsamında Özbekistan vatandaşlarının yararlandığı tıbbi, eğitim ve diğer sosyal haklardan yararlanabilecek.

Özbek hükümeti, 1 Şubat itibarıyla ülkede yeni vize çeşitlerinin verilmesini kararlaştırmıştı.

Buna göre, aslen Özbek olan yabancı ülke vatandaşları ve onların ailelerine "vatandaş", ülkede eğitim alacak yabancı öğrencilere "öğrenci", ülkede araştırma yapacaklara "akademik", ülkeye tedavi için gelenlere "sağlık" ve inanç turizmi için gelenlere de uzun süreli "ziyaret" vizesi verilmesi öngörülüyor.

Hükümet, ayrıca 1 Şubat itibarıyla 45 ülkenin vatandaşına 30 günlük vize muafiyeti, 76 ülkenin vatandaşına sadeleştirilmiş vize imkanı tanırken aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 109 ülkenin vatandaşına konut satın almaları durumunda ikamet izni verilmesini kararlaştırmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:14 Kaynak: AA

Özbekistan, Güncel
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