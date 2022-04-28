Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Milli Güvenlik Kurulu Sekreter Yardımcısı oldu - Son Dakika
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Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Milli Güvenlik Kurulu Sekreter Yardımcısı oldu

28.04.2022 09:30
Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Milli Güvenlik Kurulu Sekreter Yardımcısı oldu

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Milli Güvenlik Kurulu Sekreter Yardımcısı oldu.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Milli Güvenlik Kurulu Sekreter Yardımcısı oldu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle 2012'den bu yana Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Kamilov, Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri'nin dış politika ve güvenlikten sorumlu yardımcısı olarak görevlendirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Narov da Mirziyoyev'in imzaladığı diğer bir kararnameyle Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı olarak görevlendirildi ve Dışişleri Bakanı oldu.

Martta sağlık sorunları nedeniyle yurt dışında tedavi gördüğü bildirilen 1947 doğumlu Kamilov, Özbekistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından 1994-2003 yıllarında da Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

2006-2010 yıllarında Dışişleri Bakanı olan 1955 doğumlu Narov, 2019-2021'de Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri olarak çalışmış, Aralık 2021'de de Dışişleri Bakan Yardımcısı olmuştu???????.

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Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Özbekistan, Mgk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Milli Güvenlik Kurulu Sekreter Yardımcısı oldu - Son Dakika


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