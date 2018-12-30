Son Dakika Haberleri: Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Türk Büyükelçiyi Kabul Etti

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Türk Büyükelçiyi Kabul Etti

1 saat önce

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, bu ülkedeki görevi sona erecek Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i kabul etti.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Türk Büyükelçiyi Kabul Etti, System.String[]
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, bu ülkedeki görevi sona erecek Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i kabul etti.


Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler ve güncel meselelerinin ele alındığı belirtildi.

Son iki yılda taraflar arasında yapılan karşılıklı üst düzey ziyaret ve görüşmelerin tüm alanlardaki iş birliğine ivme kazandırdığı ifade edilen açıklamada, Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilk toplantısının 2019 yılında iki ülke cumhurbaşkanları başkanlığında yapılması için hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

Kamilov, Büyükelçi Şen'in iki yıllık verimli faaliyetini takdirle karşıladıklarını vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin pekişmesine yaptığı katkıdan dolayı Şen'e teşekkür etti.


Şen de Özbekistan'daki görevini başarılı şekilde gerçekleştirmesi için kendisine sağlanan olumlu koşullardan dolayı Özbek tarafına minnettar olduğunu kaydetti.

Özbekistan'da Aralık 2016'da göreve başlayan Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in görevi ocak ayında sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:29 Kaynak: AA

Türkiye, Dışişleri Bakanı, Özbekistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanı Gül: FETÖ Liderinin İadesi İçin ABD'li Yetkililer Türkiye'ye Geliyor 300 Koyun Projesi Haziran 2019'da Sona Eriyor

Rusya Türkiye'den Yıllık Domates İhracatını 2 Katına Çıkarmayı Planlıyor Chelsea, Crystal Palace'ı Deplasmanda Tek Golle Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 18:33:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Türk Büyükelçiyi Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]