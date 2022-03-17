Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıdıklarını belirtti - Son Dakika
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Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıdıklarını belirtti

17.03.2022 15:48
Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıdıklarını belirtti

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov, "Özbekistan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıyor, sözde Donbas cumhuriyetlerini tanımıyor.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov, "Özbekistan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıyor, sözde Donbas cumhuriyetlerini tanımıyor." dedi.

Kamilov, parlamentoda Özbekistan'ın Ukrayna'daki olaylarla ilgili tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kamilov, "Ukrayna'daki durum Özbekistan'da ciddi bir endişe uyandırıyor. Duruma barışçıl bir çözüm bulunmasından ve ihtilafın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yanayız. Ancak bunun için öncelikle saldırılar ve şiddet derhal durdurulmalıdır." dedi.

Özbekistan'ın, tarihsel olarak hem Rusya hem de Ukrayna ile geleneksel olarak çok yönlü ilişkilere sahip olduğunu ve her iki ülke ile ulusal çıkarlarını dikkate alarak iş birliği içerisinde olduğunu vurgulayan Kamilov, "Özbekistan, bu zorlu dönemde Ukrayna'ya insani yardım sağladı ve durumu göz önüne alarak yardım yapmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kamilov, ülkesinin dış politikasının ilke ve yönlerinden yola çıkarak, olaylara karşı tutumunu ifade etmek istediğini kaydederek, "Özbekistan, Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıyor. Luhansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanımıyoruz." diye konuştu.

Kamilov, ülkenin dış politikasına göre, Özbekistan'ın herhangi bir askeri-politik bloka katılmayacağını ve Özbek askerlerinin yurt dışındaki silahlı çatışmalara dahil olmayacağını vurguladı.

Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının Özbekistan'ı da doğrudan etkilediğini ifade eden Kamilov, ülkeyi bu tür yaptırımların olumsuz etkisinden korumaya yönelik tedbirlerin alınmasının önemine dikkati çekti.

Kamilov ayrıca Ukrayna'daki Özbek vatandaşlarının tahliyesi konusuna değinerek şimdiye kadar Ukrayna'daki 6 bine yakın Özbek vatandaşının tahliye edildiğini, yaklaşık 300 Özbek vatandaşının Ukrayna'da bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıdıklarını belirtti - Son Dakika


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