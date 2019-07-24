Son Dakika Haberleri: Özbekistan, DTÖ'ye üyelik için başvurdu
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Özbekistan, DTÖ'ye üyelik için başvurdu

1 saat önce

Özbekistan, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üyelik süreci için başvurdu.

Özbekistan, DTÖ'ye üyelik için başvurdu, System.String[]
Özbekistan, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üyelik süreci için başvurdu.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın Birleşmiş Milletler ve Cenevre'deki diğer uluslararası kuruluşlardaki Temsilcisi Uluğbek Lapasov, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azavedo ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki iş birliği ve Özbekistan'ın örgüte üyelik sürecini ele aldı.
Görüşmede Lapasov, Azavedo'ya Özbekistan'ın DTÖ'ye katılımına ilişkin resmi müzakere sürecinin başlanmasını öngören yenilenmiş memorandumu takdim etti. Böylece Özbekistan 15 yıl aradan sonra ilk kez, DTÖ'ye üyelik sürecini öngören başvuruda bulunmuş oldu.
Görüşmede Azavedo, Özbekistan'ın örgüte üyelik sürecinin hızlandırılmasını tam olarak desteklediklerini kaydederek, ülkenin örgüte katılımına ilişkin çalışma grubu toplantısını yapmak da dahil, bu süreçte Özbekistan'a gereken tüm yardım ve desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.
Dünya Ticaret Örgütü, Özbekistan, Cenevre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:07 Kaynak: AA
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