Son Dakika Haberleri: Özbekistan ekonomisi 9 ayda yüzde 5,7 büyüdü
Son Dakika Güncel Özbekistan ekonomisi 9 ayda yüzde 5,7 büyüdü

Özbekistan ekonomisi 9 ayda yüzde 5,7 büyüdü

1 saat önce

Özbekistan'ın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) yılın ocak-eylül döneminde yüzde 5,7 artarak 361 trilyon 858,4 milyar soma ulaştı.

Özbekistan ekonomisi 9 ayda yüzde 5,7 büyüdü, System.String[]

Özbekistan'ın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) yılın ocak-eylül döneminde yüzde 5,7 artarak 361 trilyon 858,4 milyar soma ulaştı.


Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, yılın ilk dokuz ayına ilişkin GSYH rakamlarını açıkladı.

Söz konusu açıklamaya göre, 2019 yılı ocak-eylül döneminde ülkede GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 361 trilyon 858,4 milyar soma (yaklaşık 38,5 milyar dolar) ulaştı.


Bu dönemde sanayi sektörü yüzde 7, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 2,4, inşaat sektörü yüzde 19,3, taşımacılık ve lojistik sektörü yüzde 5,7, hizmetler sektörü ise yüzde 4,1 artış gösterdi.


Ocak-eylül döneminde GSYH'de sanayinin payı yüzde 25,4'ten 29,2'ye, inşaat sektörünün payı yüzde 6,5'ten 6,9'a çıkarken, tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 31,3'ten 28'e, hizmetler sektörünün payı ise yüzde 36,8'den yüzde 35,9'a geriledi.


Geçen yıl Özbekistan'ın GSYH'si yüzde 5,1 artışla 407 trilyon 514 milyar soma ulaşırken sanayi üretimi yüzde 10,6, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 0,3, inşaat sektörü yüzde 9,9, hizmetler sektörü yüzde 5,4 artmıştı.

Özbekistan hükümeti, bu yıl GSYH'nin ortalama yüzde 5,4 artmasını öngörüyor.

Dünya Bankası'nın yenilenmiş Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda ise Özbekistan'ın GSYH'sinin 2019 yılında yüzde 5,5 artış göstereceği tahmin ediliyor.

Özbekistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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