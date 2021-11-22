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Özbekistan ekonomisi yılın 10 ayında yüzde 6,9 büyüdü - Son Dakika

Özbekistan ekonomisi yılın 10 ayında yüzde 6,9 büyüdü

22.11.2021 11:29
Özbekistan ekonomisi yılın 10 ayında yüzde 6,9 büyüdü

Özbekistan ekonomisi, yılın ocak-ekim döneminde yüzde 6,9 büyüme kaydetti.

Özbekistan ekonomisi, yılın ocak-ekim döneminde yüzde 6,9 büyüme kaydetti.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, ülke ekonomisine ilişkin 2021 yılının ocak-ekim dönemi büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yılın on ayında yüzde 6,9 arttı.

Bu dönemde hizmetler sektörü yüzde 19,4, perakende ticaret yüzde 10,5, sanayi sektörü yüzde 9,5, dış ticaret hacmi yüzde 8,5 ve inşaat sektörü ise yüzde 5,1 büyüme kaydetti.

Özbekistan ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi yıllık ortalama yüzde 5-6 olan büyümesi, 2020'de salgın nedeniyle yüzde 1,6 düzeyinde gerçekleşmişti.

Togo Cumhuriyeti, Özbekistan, Ocak, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan ekonomisi yılın 10 ayında yüzde 6,9 büyüdü - Son Dakika


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