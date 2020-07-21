Özbekistan ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 0,2 büyüdü - Son Dakika

Özbekistan'da Gayrı Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2020 yılının ilk yarısında yüzde 0,2 artış kaydetti.



Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, ülkenin büyüme rakamlarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, bu yılın ocak-haziran döneminde ülkede GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artış gösterdi.



Açıklamaya göre, yılın ilk yarısında inşaat sektörü yüzde 7,3, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 2,8, hizmetler sektörü yüzde 2,6, perakende ticaret yüzde 0,7 büyüdü.

Aynı dönemde sanayi üretimi yüzde 1,9, taşımacılık sektörü yüzde 6,6, yolcu taşımacılığı yüzde 13,8, dış ticaret hacmi ise yüzde 18,2 küçüldü.



Geçen yıl ülkede GSYH yüzde 5,5 artış kaydederken, bu çerçevede sanayi sektörü yüzde 6,4, inşaat sektörü yüzde 11,8, hizmetler sektörü yüzde 6,1 büyümüş, yıllık enflasyon ise yüzde 15,2 olarak gerçekleşmişti.