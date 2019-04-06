Son Dakika Haberleri: Özbekistan Ekonomisi Yüzde 5,3 Büyüyecek"

Özbekistan Ekonomisi Yüzde 5,3 Büyüyecek"

27 dakika önce

TAŞKENT (AA) – Dünya Bankası, Özbekistan ekonomisinin bu yıl yüzde 5,3 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

Özbekistan Ekonomisi Yüzde 5,3 Büyüyecek
TAŞKENT (AA) – Dünya Bankası, Özbekistan ekonomisinin bu yıl yüzde 5,3 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.


Özbekistan'ın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla büyümesini daha önce 5,1 olarak açıklayan Dünya Bankası bu rakamı yüzde 5,3 olarak revize etti. Bu rakamın 2020 yılında yüzde 5,5, 2021'de ise yüzde 6 oranında büyüyeceği tahmininde bulunuldu.

Rapora göre, Dünya Bankası Özbekistan'daki yıllık enflasyon oranının bu yıl yüzde 14,8 olarak gerçekleşeceği yönünde tahminde bulunurken Özbekistan Merkez Bankası bu yıl ülkedeki enflasyon oranının yüzde 13,5-15,5 düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

Ülkedeki piyasa reformlarının üretimdeki zorlukları ortadan kaldırmasının beklendiği kaydedilen raporda, 2019'da vergi yükündeki önemli bir düşüşün reformları destekleyeceği, fiyatlandırma sisteminde yapılacak yeni reformlar ve ücret artışları nedeniyle de enflasyon baskısının 2019-2020 yıllarında devam edeceği, 2021 yılında ılımlı bir seviyeye düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Dünya Bankası'nın ocak ayında yayınlanan raporunda Özbekistan'ın 2019 yılında yüzde 5,1 oranında büyüyeceği bildirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:40 Kaynak: AA

Dünya Bankası, Özbekistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Buket Aydın'dan Kendisini Eleştiren Hıncal Uluç'a Sert Yanıt Muhtar Adayı, 600 Yakınını İnşaat Halindeki Evlere Kaydettirip Seçimi Kazandı Gazeteci İsmail Küçükkaya: Yeni Lider Adayları Ortaya Çıktı Pençe Hava Harekatı PKK'nın Lider Kadrosu Temizlenene Kadar Sürecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 10:07:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özbekistan Ekonomisi Yüzde 5,3 Büyüyecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]