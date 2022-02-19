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Özbekistan Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları, trafik eğitim parkını ziyaret etti - Son Dakika

Özbekistan Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları, trafik eğitim parkını ziyaret etti

19.02.2022 12:20
Özbekistan Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları, trafik eğitim parkını ziyaret etti

Özbekistan Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları Mamak Belediyesi tarafından hizmete sunulan Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.

Özbekistan Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları Mamak Belediyesi tarafından hizmete sunulan Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.

Özbekistan Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları, çocuklarda trafik kültürü ve bilincini aşılamak amacıyla Mamak Belediyesi tarafından hizmete sunulan Trafik Eğitim Parkı'nı, ziyaret etti. Özbekistan Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Teşkilatı, Özbekistan İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi Öğretim Görevlileri ve Özbekistan Emniyet Müdürlüğü Müdürlerinden oluşan 18 kişilik heyet Mamak Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim parkı'nda yürütülen faaliyetleri yerinde incelediler. Trafik Eğitim Merkezi'ndeki, uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir ortamda verilen eğitimleri izleyen heyet, tesise tam not verdi.

"Trafikte anlayışlı ve bilinçli birey olmalarını istiyoruz"

Gelecek nesillerin kentsel ve sosyal hayat içinde karşı karşıya kalacakları durumları küçük yaşlarda tecrübe etmeleri ve bu konuda eğitim almaları adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Çocuklarımıza burada trafik kurallarının yanı sıra trafikteki görgü kuralları hakkında da eğitimler veriyoruz. Amacımız onların trafikte anlayışlı ve bilinçli birey olmaları" diye konuştu. - ANKARA

Özbekistan Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları, trafik eğitim parkını ziyaret etti
Özbekistan Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları, trafik eğitim parkını ziyaret etti

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Mamak Belediyesi, Özbekistan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özbekistan Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları, trafik eğitim parkını ziyaret etti - Son Dakika


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