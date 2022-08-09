Özbekistan erkek takımı 44. Dünya Satranç Olimpiyatı galibi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Özbekistan erkek takımı 44. Dünya Satranç Olimpiyatı galibi oldu

09.08.2022 14:17
Özbekistan erkek takımı 44. Dünya Satranç Olimpiyatı galibi oldu

Özbekistan erkek takımı Hindistan'da düzenlenen 44. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda altın madalya kazanarak, tarihinde ilk kez Dünya Satranç Olimpiyatı galibi oldu.

Özbekistan erkek takımı Hindistan'da düzenlenen 44. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda altın madalya kazanarak, tarihinde ilk kez Dünya Satranç Olimpiyatı galibi oldu.

Özbekistan Satranç Federasyonu Başkanı Alişir Sadullayev, yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan'ın Chennai kentinde düzenlenen 44. Dünya Satranç Olimpiyatı 11. turunda Özbekistan satranç erkek takımının Hollanda ile karşılaştığını belirtti.

Hollanda karşısında 3 beraberlik ve 1 galibiyet ile kazanan Özbekistan erkek takımının altın madalya elde ettiğini kaydeden Sadullayev, böylece Özbekistan erkek takımının tarihinde ilk defa Dünya Satranç Olimpiyatı galibi olduğunu ifade etti.

44. Dünya Satranç Olimpiyatı'ndaki karşılaşmalarda yenilgiye uğramayan tek takım olduklarını vurgulayan Sadullayev, satranç olimpiyatında Özbekistan'ın 19 puanla birinci, Ermenistan'ın ikinci, Hindistan ikinci takımının ise üçüncü olduğunu aktardı.

YORUMLAR
500
Hollandalı diplomattan Türkiye'ye duygusal veda Hollandalı diplomattan Türkiye'ye duygusal veda Hollandalı diplomattan Türkiye'ye duygusal veda Hollandalı diplomattan Türkiye'ye duygusal veda
Kaynak: AA

Özbekistan, Hollanda, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan erkek takımı 44. Dünya Satranç Olimpiyatı galibi oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 14:58:40. #1.11#
SON DAKİKA: Özbekistan erkek takımı 44. Dünya Satranç Olimpiyatı galibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş