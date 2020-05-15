Özbekistan, Fransa'dan Karimova'nın 10 milyon dolarlık servetini geri aldı
Özbekistan, eski Özbek lider İslam Kerimov'un kızına ait 10 milyon dolar değerindeki mal varlığını Fransa'dan geri aldı.
- Özbekistan, eski Özbek lider İslam Kerimov'un kızına ait 10 milyon dolar değerindeki mal varlığını Fransa'dan geri aldı.
Özbekistan, eski Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova tarafından zimmete yasa dışı olarak geçirilen 10 milyon dolarlık varlığı, Fransa'dan geri aldı. Adalet Bakanlığı, varlıkların 14 Mayıs'ta Özbekistan devlet sandıklarına devredildiğini açıkladı. Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova; kara para aklama, yolsuzluk ve belgede sahtecilik gibi suçlar nedeniyle 3 yıl önce hüküm giymişti. Kerimova'nın suçlarına dair pek çok soruşturma farklı ülkelerde de devam ediyor.
- Özbekistan
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 05:18 Kaynak: DHA
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