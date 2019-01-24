Son Dakika Haberleri: Özbekistan Futbol Federasyonu Heyetinden Beşiktaş'a Ziyaret

Özbekistan Futbol Federasyonu Heyetinden Beşiktaş'a Ziyaret

1 saat önce

Özbekistan Futbol Federasyonu yetkilileri Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.

Özbekistan Futbol Federasyonu Heyetinden Beşiktaş'a Ziyaret, System.String[]
Özbekistan Futbol Federasyonu yetkilileri Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, Özbekistan Futbol Federasyonu Başkanvekili Otabek İmamov ile Özbekistan Futbol Federasyonu Kıdemli Yöneticisi ve Futbol Ligi Genel Direktörü Omon Gafurov'u Vodafone Park'ta ağırladı.

Adalı, konuklara Beşiktaş Müzesi'ni gezdirdi ve siyah-beyazlı takımın formasını hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Beşiktaş Spor Kulübü, Özbekistan, Futbol, Futbol Federasyonu, Spor
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