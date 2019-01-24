Özbekistan Futbol Federasyonu Heyetinden Beşiktaş'a Ziyaret
1 saat önce
Özbekistan Futbol Federasyonu yetkilileri Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.
Özbekistan Futbol Federasyonu
yetkilileri Beşiktaş
Kulübünü ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı
, Özbekistan Futbol Federasyonu Başkanvekili Otabek İmamov ile Özbekistan Futbol Federasyonu Kıdemli Yöneticisi ve Futbol Ligi Genel Direktörü Omon Gafurov'u Vodafone Park
'ta ağırladı.
Adalı, konuklara Beşiktaş Müzesi'ni gezdirdi ve siyah-beyazlı takımın formasını hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:19 Kaynak: AA
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