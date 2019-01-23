Son Dakika Haberleri: Özbekistan Futbol Federasyonundan Tff'ye Ziyaret

Özbekistan Futbol Federasyonundan Tff'ye Ziyaret

25 dakika önce

Özbekistan Futbol Federasyonu heyeti, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.

Özbekistan Futbol Federasyonundan Tff'ye Ziyaret, System.String[]
Özbekistan Futbol Federasyonu heyeti, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı hazır bulundu.

Ziyarete Özbekistan Futbol Federasyonu adına, başkanvekili Otabek İmamov, kıdemli yönetici Abdulloh Sagdiev, kıdemli yönetici ve futbol ligi genel direktörü Omon Gafurov katıldı.

İki ülke federasyonları arasında iş birliği konularının görüşüldüğü ziyarette, Servet Yardımcı tarafından konuk heyete milli takım forması ve çeşitli hediyeler verildiği aktarıldı.

Özbekistan Futbol Federasyonu yetkililerinin de Riva'daki tesiste incelemelerde bulunduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:36 Kaynak: AA

Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Özbekistan, Futbol, Spor
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