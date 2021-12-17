Özbekistan Güney Kore'yle yeşil kalkınma, dijitalleşme, sosyal korumada iş birliği yapacak - Son Dakika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev resmi ziyarette bulunduğu Güney Kore'de mevkidaşı Moon Jae-in ile bir araya gelerek taraflar arasındaki iş birliği konularını ele aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Moon ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ile geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede Moon, "Güney Kore ile Özbekistan özel stratejik ortaktır. Özbekistan ile küresel iklim değişikliğiyle mücadele, akıllı şehirlerin oluşturulması, akıllı çiftlikler, bilişim teknolojileri ve elektrikli araba üretimi gibi gelecek vaat eden alanlarda iş birliğini geliştirmeye hazırız." dedi.

Moon, gelecek sene ikili diplomatik ilişkilerin 30. yılının kutlanacağını anımsatarak yeni yılda ikili ilişkilerde yeni sayfa açacaklarını vurguladı.

Mirziyoyev de açıklık ve karşılıklı güvenin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için sağlam temel oluşturduğunu, içinde bulundukları dönemin uzun vadeli ortaklığın önceliklerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirdiğini belirtti.

Kısa vadeli "yeşil" kalkınma, dijitalleşme ve sosyal koruma sisteminin güçlendirilmesi gibi alanlarda Güney Kore ile iş birliklerini geliştirmek istediklerini vurgulayan Mirziyoyev, bu çerçevede ülkesinde iş ve yatırım yapmak isteyen Güney Kore şirketlerini desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Mirziyoyev ayrıca 2022'yi Özbekistan ile Güney Kore arasında "Karşılıklı Değişim Yılı" ilan etmeyi, Taşkent'te Kore Tarihi Müzesi ile Kore Kültür ve Sanat Evi'nde bir kütüphane kurmayı teklif etti.

Görüşmelerin ardından iki lider "Özbekistan ile Güney Kore arasındaki özel stratejik ortaklığın derinleştirilmesine" ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

İki ülke arasında sağlık, enerji, madencilik, tarım, akıllık şehirlerin geliştirilmesi alanlarında iş birliği, dışişleri bakanlıkları, Ekonomik Kalkınma Fonu ve Kore Uluslararası İşbirliği Ajansı ile 2022-2024 yıllarına yönelik iş birliği programı imzalandı.

Mirziyoyev, Seul'daki temasları kapsamında Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-seug ile de bir araya gelerek taraflar arasındaki iş birliği konularını değerlendirdi.???????