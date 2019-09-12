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Özbekistan Heyeti'nden Selçuklu Belediyesine ziyaret

49 dakika önce

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Özbekistan Heyeti bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla geldiği Konya'da, Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı makamında ziyaret etti.

Özbekistan Heyeti'nden Selçuklu Belediyesine ziyaret, System.String[]

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Özbekistan Heyeti bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla geldiği Konya'da, Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı makamında ziyaret etti.


Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin Özbekistan'dan gelen Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi uzmanları ve sektör kuruluşlarının temsilcileri için hazırladığı eğitim programı için Türkiye'ye gelen Özbekistan Heyeti programlar kapsamında Konya'yı ziyaret etti. Kültür, turizm ve turizmde çalışan insan gücü gibi önemli ve öncelikli konularla ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımını Selçuklu'da da sürdürmek isteyen heyet Selçuklu Belediyesinin önemli kültür ve turizm destinasyonlarından olan Sille, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selçuklu Kongre Merkezini ziyaret etti. Selçuklu Belediyesini de ziyaret eden heyeti Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı makamında ağırladı. Heyete Selçuklu Belediyesinin sürdürdüğü turizm faaliyetlerine yönelik de sunum gerçekleştirildi.


Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin 30 ayrı ülkeden bin 170 üyesiyle ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "TDBB'nin ülkeler, bölgeler ve buralarla coğrafi tarihi, kültürel ve kent yönetimiyle işbirliklerinin daha da geliştirilmesi amacıyla sürdürdüğü çalışmalar doğrultusunda Özbekistan'dan gelen Özbekistan Cumhuriyeti 'Yuksalish' Ulusal Hareketi Başkanı Akmal Burkhanov ve sektör temsilcilerini Konyamızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ziyaretlerin iki ülke arasındaki başta turizm olmak üzere diğer bağlı sektörler arasındaki ilişkiyi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Bu kapsamda yürütülen çalışmalara daima destek olmaya devam edeceğiz" dedi.


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın makamında son bulan ziyarette Özbekistan Heyeti Başkan Pekyatırmacı'ya işbirliği için sunmuş oldukları katkılar sebebiyle teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. - KONYA

Özbekistan, Selçuklu, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
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