Son Dakika Haberleri: Özbekistan heyeti Nevşehir Belediyesi'nde
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Özbekistan heyeti Nevşehir Belediyesi'nde

1 saat önce

TDBB Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı KAPSAMINDA Türkiye'ye gelen Özbekistan heyeti, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Özbekistan heyeti Nevşehir Belediyesi'nde, System.String[]

Belediye Başkanı Rasim Arı, TDBB tarafından hayata geçirilen Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı kapsamında Özbekistan'dan gelen ve aralarında yerel yönetim temsilcilerinin bulunduğu heyeti misafir etti. 14 Eylül 2019 tarihine kadar Türkiye'de bulunacak ve Nevşehir'in yanı sıra Ankara, Konya ve İstanbul'da yerel yönetim çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulunacak olan heyet ile bir süre sohbet eden Arı, konuk heyete Kapadokya bölgesi ve Nevşehir hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl yaklaşık 3,5 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan Kapadokya bölgesinde, Nevşehir Belediyesi'nin turizm projeleri hakkında heyetin sorularını cevaplandıran Arı, ayrıca bölgedeki balonculuk faaliyetleri hakkında da saha çalışması yapacak olan heyete bilgi verdi.

Özbekistan, Rasim Arı, Nevşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:00 Kaynak: Bültenler
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