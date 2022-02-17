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Özbekistan'ı 2021'de 1,8 milyon turist ziyaret etti - Son Dakika

Özbekistan'ı 2021'de 1,8 milyon turist ziyaret etti

17.02.2022 15:09
Özbekistan'ı 2021'de 1,8 milyon turist ziyaret etti

Özbekistan'ı geçen sene 1 milyon 881 bin turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Özbekistan'ı geçen sene 1 milyon 881 bin turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesinden yapılan açıklamada, 2021 yılında yurt dışından ülkeye gelen turist sayısının 1 milyon 881 bin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, geçen sene ülkeye gelen turist sayısının bir önceki yıla kıyasla 377 bin arttığı ifade edildi.

Yetkililer, 2021'de ülkeye 1,7 milyon yabancı turistin gelmesinin ve 370 milyon dolar turizm gelirinin elde edilmesinin planlandığını kaydetmişti.

Özbekistan'a 2019'da gelen turist sayısı yüzde 26,2 artarak 6 milyon 748 bine, turizm geliri ise 1,3 milyar dolara ulaşmıştı. Ülkeye 2020'de gelen turist sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle 4 kattan fazla düşerek yaklaşık 1,5 milyon olmuştu.???????

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Özbekistan, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'ı 2021'de 1,8 milyon turist ziyaret etti - Son Dakika


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