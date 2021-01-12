Özbekistan'ı geçen sene 1,5 milyon turist ziyaret etti - Son Dakika

Özbekistan'a yurt dışından gelen turist sayısı geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 kattan fazla düşerek yaklaşık 1,5 milyon oldu.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abduhakimov, yaptığı açıklamada, 2020 yılında yurt dışından ülkeye gelen turist sayısının Kovid-19'dan kaynaklanan kriz nedeniyle bir önceki seneye nazaran belirgin ölçüde azaldığını ve 1 milyon 504 bin turistin ülkeyi ziyaret ettiğini bildirdi.

Abduhakimov, bu yıl ülkeye 1,7 milyon yabancı turistin gelmesinin beklendiğini ve 370 milyon dolar turizm geliri elde edilmesinin planlandığını kaydetti.

Abduhakimov, ayrıca yurt dışından gelen turist sayısının salgın nedeniyle belirgin ölçüde azalması üzerine iç turizmin gelişmesine çok önem verdiklerini, bu çerçevede geçen yıl 1,8 milyon olan yerli turist sayısının bu yıl 7,5 milyon kişiye çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti.

2019'da Özbekistan'a gelen turist sayısı yüzde 26,2 artarak, 6 milyon 748 bine ulaşırken turizm geliri 1,3 milyar dolar olmuştu.