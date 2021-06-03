Üye Girişi
Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti

03.06.2021 14:49

- Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti Çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Özbekistan İçişleri Bakanı Korgeneral Pulat Bobojonov, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

- Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti

İSTANBUL - Çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Özbekistan İçişleri Bakanı Korgeneral Pulat Bobojonov, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi temasta bulunmak için önceki gün Türkiye'ye gelen Özbekistan İçişleri Bakanı Korgeneral Pulat Bobojonov, temaslarının son gününde beraberindeki heyet ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov başkanlığındaki heyet, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesindeki merkezinde gerçekleşen ziyarete, Özbekistan İçişleri Bakanı Korgeneral Pulat Bobojonov ile birlikte beraberindeki 13 kişiden heyet katıldı. İl Emniyet Müdürü Aktaş'ın makamında yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmeye, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve ilgili şube müdürleri de katıldı.

Toplantıda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yapısı, işleyişi, görev alanına giren hususlar ile İstanbul'da bulunan turistik bölgelerin güvenlik ve emniyeti hakkında heyete bilgi aktarıldı. İl Emniyet Müdürü Aktaş, ziyaret kapsamında konuk heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin iki ülke arasındaki polis işbirliğini daha da güçlendirmesi temennisinde

bulundu. Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov ise gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı Aktaş'a teşekkür etti.

Görüşmenin sonunda Aktaş ve heyetler, birbirlerine ziyaretin anısına plaket taktim etti.

Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti
Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti
Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti
Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti

Süleyman Soylu, Zafer Aktaş, Özbekistan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fitness hocası Pamela yine sınırları zorladı! Ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela yine sınırları zorladı! Ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler TCDD Genel Müdürü YHT kazası ile ilgili konuştu: Makinistler işini yapmamış TCDD Genel Müdürü YHT kazası ile ilgili konuştu: Makinistler işini yapmamış Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı Sokak ortasında karısını dövdü! O anlara şahit olan vatandaşlar adama meydan dayağı attı Sokak ortasında karısını dövdü! O anlara şahit olan vatandaşlar adama meydan dayağı attı

Son Dakika Haberleri
16:17 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı
16:16 Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti
16:12 Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı
16:11 Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme
16:09 Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler
15:44 Başkan Mustafa Cengiz katılamadığı lansmana görüntülü bağlanıp, TFF'yi hedef aldı
15:37 Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu
15:33 Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti
15:28 Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim
15:21 Alex'den hoca olarak döneceği iddialarını kuvvetlendiren paylaşımlar
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti         
16:16
Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme         
16:11
Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş! Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!         
16:05
Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' şeklinde tanınan 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' şeklinde tanınan 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu         
15:38
9 cana mal olan ölüm çukuru için sadece 79 bin lira ceza kesildi 9 cana mal olan ölüm çukuru için sadece 79 bin lira ceza kesildi         
15:35
Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı         
15:32
Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim         
15:28
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim! AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim!         
14:57
Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı! Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı!         
14:41
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek         
11:48
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 16:27:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement