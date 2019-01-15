Son Dakika Haberleri: Özbekistan ile Almanya Arasında 4 Milyar Dolarlık Anlaşma

Özbekistan ile Almanya Arasında 4 Milyar Dolarlık Anlaşma

1 dakika önce

TAŞKENT (AA) – Özbekistan ile Almanya arasında toplam tutarı 4 milyar dolar olan projelerin hayata geçirilmesine ilişkin bir dizi anlaşmalar imzalandı.

Özbekistan ile Almanya Arasında 4 Milyar Dolarlık Anlaşma, System.String[]
TAŞKENT (AA) – Özbekistan ile Almanya arasında toplam tutarı 4 milyar dolar olan projelerin hayata geçirilmesine ilişkin bir dizi anlaşmalar imzalandı.


Özbekistan Devlet Yatırım Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Yatırım Komitesi Başkanı Suhrab Halmuradov başkanlığındaki Özbek heyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in gelecek hafta Almanya'ya yapacağı resmi ziyareti öncesinde Berlin'de düzenlenen Özbek-Alman İş Forumuna katıldı.


Almanya Ekonomi ve Enerji Bakan Yardımcısı Eckhard Franz ve Halmuradov'un başkanlıklarında düzenlenen foruma çok sayıda Özbek ve Alman yetkili ve iş adamları katıldı.

İki ülke arasında ticari-ekonomik, yatırım, enerji, taşımacılık, tarım ve diğer alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı iş forumunun ardından iki ülke şirketleri arasında toplam tutarı 4 milyar dolarlık projelerin hayata geçirilmesine ilişkin anlaşmalar imzalandı.

Açıklamaya göre, taraflar arasında imzalanan anlaşmalar petrol-gaz, petrol-kimya, enerji, tarım, gıda, inşaat malzemeleri üretimi ve otel inşaatı projeleri ile iki ülke bankaları arasında kredi anlaşmalarını kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gelecek hafta resmi ziyaret ile ilk defa Almanya'yı ziyaret ederek görüşmelerde bulunacak, ayrıca Alman şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:44 Kaynak: AA

Ekonomi
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