Özbekistan ile İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özbekistan ile İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Özbekistan ile İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

7 saat önce

Özbekistan Cumhuriyeti Acil Tıp Araştırmaları Merkezi ile Malatya İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandıİnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Özbekistan'nın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'nda Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr.

Özbekistan ile İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Özbekistan Cumhuriyeti Acil Tıp Araştırmaları Merkezi ile Malatya İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı


İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Özbekistan'nın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'nda Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Abdülhakim Khadjibaev ile iş birliği protokolü imzaladı.


Protokol programına, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ve İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş katıldı.


Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'nun Türkiye Sağlık Bakanlığı ile Özbekistan Sağlık Bakanlığı arasında düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Sağlık İş Forumu'na katılma amaçlarının İnönü Üniversitesi ile Özbekistan Cumhuriyeti Acil Tıp Araştırmaları Merkezi arasında bir işbirliği protokolü imzalamak olduğunu vurguladı.


Rektör Kızılay, Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Abdülhakim Khadjibaev ile yaptıkları protokol anlaşması kapsamında eğitim, sağlık ve tıp eğitimi ile ilgili sahalarda iş birliği ve destek çalışması yapacaklarını belirterek, "Özbekistan'dan uzman doktorlar, hocalar gelecek burada eğitim alacaklar ve Özbekistan'a dönüp orada ameliyatlar yapacaklar. Bizden bazı ameliyatlar için destek istediklerinde gideceğiz ve ekibimizle o ameliyatı başlatacağız" ifadelerini kullandı.


Kızılay, protokol kapsamında öğrenci, asistan ve araştırma görevlisi değişimi çalışmalarının da olacağına parmak basıp, sağlıkta tanı, tedavi ve eğitim ile ilgili her alanda Özbekistan'a destek vereceklerini ve tedavi edilemeyen hastaları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gönderebileceklerini, sağlık turizmi kapsamında Malatya'da Özbekistanlı hastaların tedavilerini yapacaklarını söyledi. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Özbekistan, Kızılay, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez
Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Topladığı meyvelerden birinin üzerinde 'Allah' yazdığını gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım

Son Dakika Haberleri
20:01 TBB Başkanı Feyzioğlu: "Sen kadına vuruyorsun çünkü korkaksın, zavallısın" - Son Dakika
20:00 Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması: Devir sürecini çok yakından takip ediyoruz - Son Dakika
20:00 Liseli Damla, 2 gündür kayıp (2) - Son Dakika
20:00 Mersin'de 6 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
20:00 Şanlıurfa güvenlik işleri genel müdürü karaloğlu, telabyad'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:02:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özbekistan ile İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]