Son Dakika Haberleri: Özbekistan ile İran arasında 3 yıl sonra ilk uçak seferi yapıldı
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Özbekistan ile İran arasında 3 yıl sonra ilk uçak seferi yapıldı

6 saat önce

Özbekistan ile İran arasındaki uçak seferleri 3 yıl aranın ardından yeniden başladı.

Özbekistan ile İran arasında 3 yıl sonra ilk uçak seferi yapıldı, System.String[]

Özbekistan ile İran arasındaki uçak seferleri 3 yıl aranın ardından yeniden başladı.

Özbekistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Zagros Airlines şirketi bugün Tahran- Taşkent seferini tamamladı.

Taşkent Havalimanı'nda 3 yıl aranın ardından yapılan seferin yolcuları Özbek makamlarınca törenle karşılandı.

Tahran-Taşkent seferleri haftada bir kez pazartesi gerçekleştirilecek. Söz konusu uçak seferleri daha sonra haftada ikiye çıkarılacak.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özbekistan ile İran arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılması iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, kültürel-insani ve turizm alanlarındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunacak."

Özbekistan Sivil Havacılık Kurumu, geçen ay İran'ın Zagros Airlines şirketine Tahran-Taşkent seferlerini gerçekleştirmek için izin vermişti.


İki ülke başkentleri arasındaki hava seferleri 2016'da durdurulmuştu.

Özbekistan, Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:06 Kaynak: AA
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