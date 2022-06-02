Özbekistan ile Tacikistan Ebedi Dostluk ve Müttefiklik Anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Özbekistan ile Tacikistan Ebedi Dostluk ve Müttefiklik Anlaşması imzaladı

02.06.2022 22:10
Özbekistan ile Tacikistan Ebedi Dostluk ve Müttefiklik Anlaşması imzaladı

Özbekistan ile Tacikistan arasında Ebedi Dostluğun Güçlendirilmesi ve Müttefiklik Anlaşması imzalandı.

Özbekistan ile Tacikistan arasında Ebedi Dostluğun Güçlendirilmesi ve Müttefiklik Anlaşması imzalandı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, resmi ziyaret kapsamında geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Mirziyoyev, burada yaptığı konuşmada, ikili iş birliğinin tüm alanlarında büyük başarılar elde edilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Tacikistan'ın Özbekistan'ın yakın komşu su ve sadık dostu, güvenilir stratejik ortağı olduğunu söyledi.

İki ülke ve halklarının menfaatleri doğrultusunda karşılıklı menfaatlere dayalı ve kapsamlı iş birliğini daha da güçlendirmeye hazır olduklarını vurgulayan Mirziyoyev, bugün taraflar arasında ebedi dostluğun güçlendirilmesi ve müttefiklik anlaşmasının imzalanmasını "tarihi olay" şeklinde nitelendirdi.

"İlişkilerimizi müttefiklik düzeyine çıkarmak için tarihi karar aldık"

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman da son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde geliştiğine işaret ederek, bu çerçevede Mirziyoyev'in ikili ilişkilerin gelişmesindeki kişisel katkısına büyük değer verdiklerini vurguladı.

Bu yıl Tacikistan ve Özbekistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yılının kutlanacağına değinen Rahman, "Bizim için önemli olan bu yıl ilişkilerimizi müttefiklik düzeyine çıkarmak için tarihi bir karar aldık." dedi.

Görüşmenin ardından Özbekistan ile Tacikistan arasında sanayi, kültür ve sanat, çevre koruma ve su kaynaklarının ortak kullanımı ile ipek üretiminde iş birliği gibi konuları içeren bir dizi anlaşma ve memorandumlar imzalandı.

Mirziyoyev ve Rahman da Özbekistan ile Tacikistan arasında ebedi dostluğun güçlendirilmesi ve müttefiklik anlaşmasına imza attı.

Daha sonra iki lider, Tacikistan'ın Zarafşan Irmağı'nda Özbekistan'ın ihtiyaçları için üretim yapacak hidroelektrik santral inşaatının başlatılmasına ilişkin etkinliğe katıldı.????

Özbekistan ile Tacikistan Ebedi Dostluk ve Müttefiklik Anlaşması imzaladı
Özbekistan ile Tacikistan Ebedi Dostluk ve Müttefiklik Anlaşması imzaladı
Özbekistan ile Tacikistan Ebedi Dostluk ve Müttefiklik Anlaşması imzaladı
Özbekistan ile Tacikistan Ebedi Dostluk ve Müttefiklik Anlaşması imzaladı
Özbekistan ile Tacikistan Ebedi Dostluk ve Müttefiklik Anlaşması imzaladı

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan, Güncel, Son Dakika

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