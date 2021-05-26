Özbekistan, ilk 4 ayda 864,8 milyon dolarlık tekstil ürünü ihraç etti - Son Dakika

Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı, bu yılın ilk 4 ayında 864,8 milyon dolar oldu.

Özbekistan Tekstil Sanayi Birliği verilerine göre, Ocak-Nisan 2021'de ülkenin tekstil ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64,1 arttı.

Özbekistan'ın Ocak-Nisan 2020'de 526,9 milyon dolar olan tekstil ürünleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde 864,8 milyon dolara yükseldi.

İlk 4 ayda Özbekistan, 55 ülkeye tekstil ürünleri ihraç etti. En fazla tekstil ürünü ihraç edilen ülke 284,6 milyon dolarla Rusya olurken, Rusya'yı, 217 milyon dolarla Çin, 112 milyon dolarla Kırgızistan, 103,5 milyon dolarla Türkiye, 20,2 milyon dolarla Polonya ve 15,4 milyon dolarla Pakistan takip etti.

Söz konusu dönemde tekstil ürünleri ihracatı, Özbekistan'ın toplam ihracatının yüzde 24,8'ini oluşturdu.

Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı, geçen yıl yüzde 18,1 artışla 1 milyar 922,2 milyon dolar olmuştu.

Dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden Özbekistan, 2020'den itibaren pamuk ihracatını tamamen durdurmuştu. Özbekistan, ürettiği pamuğun tamamını ülkedeki fabrikalarda işlemeyi ve tekstil ürünleri ihracatını 2025'te 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.