Özbekistan, ilk askeri aracını üretmeye başladı - Son Dakika

Özbekistan, ilk askeri aracı prototip üretimine başladı.

Özbekistan Savunma Sanayi Devlet Komitesi, ülkedeki yerli özel araç üretim şirketi "Kran va maxsus texnikalar" ile ortaklıkta Tarlon 44 hafif zırhlı aracı prototip üretimine başladı. Özbekistan'ın ilk yerli askeri aracı olan sınır gözetleme ve güvenlik, keşif, komuta-kontrol, personel taşıma gibi değişik harekat ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunan Tarlon, sürücü dahil 9 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip olacak. Çeşitli koşullarda son derece hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek olan Tarlon 44 hafif zırhlı araçları, NATO Askeri Standardının (STANAG) üçüncü güvenlik seviyesinin gereksinimlerini karşılıyor. - TAŞKENT