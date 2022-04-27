Özbekistan, ilk çeyrekte yüzde 5,8 büyüdü - Son Dakika

Özbekistan'da ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,8 büyüme kaydetti.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, 2022'nin ilk 3 aylık büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Özbekistan'ın GSYH'si, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8 arttı.

İlk çeyrekte hizmetler sektörü yüzde 6,9, yük, taşımacılık ve lojistik sektörü yüzde 14,4, perakende ticaret yüzde 8,6, sanayi sektörü yüzde 5,7, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 2,8, inşaat sektörü de yüzde 6,3 büyüme kaydetti.

Söz konusu dönemde ülke GSYH'sinden hizmetler sektörü yüzde 47,3, sanayi yüzde 32,5, tarım, orman ve balıkçılık yüzde 13,2, inşaat sektörü de yüzde 7 pay aldı.

Özbekistan'ın Kovid-19 öncesi yıllık ortalama yüzde 5-6 olan büyümesi, salgın nedeniyle 2020'de yüzde 1,6 düzeyinde gerçekleşirken, 2021'de ise yüzde 7 olmuştu.???????