Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Agzamhodjaev'den YÖK Başkanı Özvar'a ziyaret - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev ile görüştü.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, YÖK'te yapılan görüşmede, 23-29 Ocak'ta Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretteki misafirperverliklerinden dolayı Agzamhodjaev'e teşekkür etti.

Özbekistan ziyaretinde yükseköğretim alanında atılması planlanan ortak adımların detaylarını üst düzey yetkililer ile görüştüklerini hatırlatan Özvar, iki kardeş ülke arasındaki akademik iş birlikleri konularında görüş alışverişinde bulundukları çok verimli bir ziyaret yapıldığını kaydetti.

Agzamhodjaev de Özvar'ı Özbekistan'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, görüşmelerin iki dost ve kardeş ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkileri güçlendirmede çok önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Ziyarette, iki ülke arasındaki iş birliklerin mevcut durumu gözden geçirilerek, yeni iş birliklerine yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Yükseköğretim alanında atılacak yeni ve önemli girişimlerle, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da köklü hale gelmesinin amaçlandığı karşılıklı olarak ifade edildi.