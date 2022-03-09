Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Azamhocayev'den Vali Su'ya ziyaret - Son Dakika

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik şeref defterini imzalayan Azamhocayev, sonrasında Vali Su ile makamında görüştü.

Su, memnuniyet duyduğu ziyaretin ilişkilerin gelişmesinde de önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Azamhocayev de iki ülke arasındaki ilişkilerinin daha da geliştirileceğine inandığını kaydetti.