Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Azamhocayev'den Vali Su'ya ziyaret - Son Dakika
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Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Azamhocayev'den Vali Su'ya ziyaret

09.03.2022 15:50
Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Azamhocayev'den Vali Su'ya ziyaret

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya ziyarette bulundu.

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik şeref defterini imzalayan Azamhocayev, sonrasında Vali Su ile makamında görüştü.

Su, memnuniyet duyduğu ziyaretin ilişkilerin gelişmesinde de önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Azamhocayev de iki ülke arasındaki ilişkilerinin daha da geliştirileceğine inandığını kaydetti.

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Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Agzamhodjaev Vali Su'yu ziyaret etti Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Agzamhodjaev Vali Su'yu ziyaret etti Son dakika haberi: Seçer: 'Özbekistan'dan gelecek yatırımcı kardeşlerimize kapımız açık' Son dakika haberi: Seçer: 'Özbekistan'dan gelecek yatırımcı kardeşlerimize kapımız açık'

Özbekistan, Mersin, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Azamhocayev'den Vali Su'ya ziyaret - Son Dakika


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