Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Başkent Taşkent yakınlarında inşa edilen "Yeni Özbekistan" Parkı'nda düzenlenen görkemli törenle Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yılı kutlandı.

Törene, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hükümet üyeleri, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı. Kutlamalarda Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da hazır bulundu.

Mirziyoyev, burada yaptığı konuşmasında, Özbek halkının yüzyıllar boyunca özgür bir yaşam, adil bir toplum hayal ettiğini, bu kutsal maksat yolunda yiğitçe savaştığını, zorlukların üstesinden cesurca geldiğini belirterek, "Hiçbir işgal, baskı ve şiddet, halkımızın kalbindeki asil özgürlük özlemini yok edemedi. 31 Ağustos 1991'de, ülkemizin hayatında ve kaderinde bir dönüm noktası olan büyük bir tarihi olay gerçekleşti. Yüzyıllardır geleceğe büyük bir umut ve güvenle bakan, her zaman sabırla yaşayan halkımız, bağımsız devlet kurarak büyük bir hayalini gerçekleştirdi" dedi.

Konuşmasında Afganistan'daki gelişmelere de değinen Mirziyoyev, son gelişmeleri endişeyle izledikleri Afganistan'da bir an önce barış ve istikrarın tesis edilmesini desteklediklerini kaydetti.

Afganistan'ın Orta ve Güney Asya bölgeleri arasındaki karşılıklı bağlantıları güçlendirmede bir köprü görevi görebileceğine inandığını aktaran Mirziyoyev, şöyle devam etti:

"Afganistan ile ilişkilerimizde dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri ve içişlerine karışmama ilkelerine bağlıyız. Bu ülkede hakimiyetin devrinin, evrensel kabul görmüş uluslararası hukuk normları dikkate alınarak, ulusal bir uzlaşma temelinde barışçıl bir şekilde yürütülmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz."

Kutlamalara Türk tasarımcı damgası

Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yılı kutlamaları bu yıl ilk kez Taşkent yakınlarında inşa edilen "Yeni Özbekistan" Parkı'nın tam ortasında Türk tasarımcı Sinan Turaman tarafından tasarlanarak Türk şirketleri tarafından inşa edilen "Bağımsızlık Anıtı'nın önünde gerçekleştirildi.

Turaman tarafından tasarlanan Bağımsızlık Anıtı, Özbek halkının 3 bin yıllık tarihini yansıtıyor. Anıtın ön ve arka kısımlarında Timur İmparatorluğunun kurucusu Emir Timur, cebirin ve algoritmanın babası El Harezmi ve Timur İmparatorluğu'nun 4. sultanı, Türk matematikçi ve gökbilimci Uluğbey'in de aralarında bulunduğu büyük şahsiyetlerin heykelleri bulunurken, anıtın en üst kısmında ise Özbekistan'ın devlet armasında bulunan Hüma kuşu yer alıyor.

Özbek halk dansları ve çeşitli gösterilerin sahnelendiği görkemli kutlama töreni havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Ülkede 5 gün resmi tatil ilan edildi

Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla ülkenin kalkınmasına önemli katkıda bulunanlar, Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle devlet ödülü ve nişanıyla ödüllendirildi.

Öte yandan Mirziyoyev, tören öncesinde eski Sovyet rejimi tarafından öldürülen Özbek aydınların anısına dikilen Şehitler Hatırası Anıtı'nı ziyaret ederek dua etti.

Özbekistan bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla ülkede 5 günlük resmi tatil ilan edildi.