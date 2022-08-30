Özbekistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Özbekistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonla kutlandı

30.08.2022 20:04
Özbekistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonla kutlandı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği konutunda Büyükelçi Olgan Bekar ve Askeri Ataşe Albay Abdülkadir Avcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Alişer Narbayev, diplomatlar, yabancı elçiliklerin askeri ataşeleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan törende, Büyükelçi Bekar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajını okudu.

Büyükelçi Bekar, törende yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk halkı ve ordusunun Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde mücadelelerin en onurlusunu sergilediğini kaydederek, "1919'da zor şartlar ve yokluklar içerisinde yakılan istiklal meşalesi, tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen Gazi Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının öncülüğünde 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zafere taşınmıştır." dedi.

Bu zaferin siyasi ve sosyal sonuçları itibarıyla da tarihe yön verdiğini, emperyalistlere karşı istiklal savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olduğunu vurgulayan Bekar, şöyle devam etti:

"Türk milletinin en zor gününde, tam bir asır önce, ata yurt Özbekistan'daki kardeşlerimizin Anadolu'daki kardeşlerine ulaştırdığı maddi yardımları minnetle yad ediyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda Türk milleti, canla başla bir varoluş mücadelesi verirken, 1920 yılında Buhara Halk Cumhuriyeti tarafından Kurtuluş Savaşı'mıza gönderilen altınlar Anadolu'da küllerinden doğan milletimize ve Cumhuriyetimize can suyu olmuştur.

Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milleti için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.

YORUMLAR
500
Tacikistan, komşusu Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatını arttırdı Tacikistan, komşusu Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatını arttırdı
Kaynak: AA

Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonla kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:08 Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı!
18:41 Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken kameralara yakalanan Ajda Pekkan açıklama yaptı: Dudaktan öpmedi
18:36 Canlı yayında korkutan anlar! İş insanı izleyicilerin önünde kalp krizi geçirdi
18:29 Hindistan'da doğan bebek doktorların ağzını açık bıraktı!
18:03 Şarkıcı Ece Seçkin, fotoğrafına gelen bir yorum üzerine sinirden deliye döndü!
17:42 AFAD'dan 10 ile kuvvetli yağış uyarısı! Tarih bile belli
17:33 Hindistan'da şaşkınlık yaratan gelenek! Eve temizliğe giden hizmetçiler, bekar erkeklerle ilişkiye giriyor!
16:58 Bakan Varank açıkladı: Türkiye'nin otomobili TOGG, 2023 martta satışa çıkacak
16:42 Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğününde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı
16:36 TEM Otoyolu'nda feci kaza! 6 araç birbirine girdi: 8 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 20:04:32. #1.12#
SON DAKİKA: Özbekistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement