Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Kovid-19 tedbirleri artırılacak - Son Dakika

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine tedbirler sıkılaştırılacak.

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararlarına göre 28 Haziran'dan itibaren 2 hafta boyunca Taşkent'te bazı tedbirler alınacak.

Buna göre, 28 Haziran'dan 12 Temmuz'a kadar Taşkent'e kara yoluyla girişler kısıtlanacak. Taşkent'teki tüm lokanta, kafe, tiyatro, sinema ve eğlence merkezleri yüzde 50 doluluk oranı şartıyla 08.00-20.00 saatlerinde çalışabilecek. 18 yaş üzerindeki isteyen herkese Kovid-19 aşısı uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayısı 476 ile bu yılın en yüksek düzeyine ulaşırken toplam vaka sayısı 108 bin 184 oldu.

3 bin 452 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede son 24 saatte 2 kişinin vefat etmesiyle ölenlerin toplam sayısı 725'e yükseldi.