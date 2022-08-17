Özbekistan'da Uluslararası Pamuk Kongresi düzenlendi - Son Dakika
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Özbekistan'da Uluslararası Pamuk Kongresi düzenlendi

17.08.2022 13:48
Özbekistan'da Uluslararası Pamuk Kongresi düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Uluslararası Pamuk Kongresi gerçekleştirildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Uluslararası Pamuk Kongresi gerçekleştirildi.

Özbekistan Tarım Bakanlığı ile Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından Türk şirketlerinin de destekleriyle düzenlenen kongreye, dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda pamuk uzmanı ve yetkili katıldı.

Kongrede, Türkiye'den Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah Çil ve çok sayıda Türk tarım işletmeleri temsilcileri de hazır bulundu.

Özbekistan Su İşleri Bakanı Şevket Hamrayev, kongrede yaptığı konuşmada, son yıllarda ülkede tarım sektörünün geliştirilmesine önem verdiklerini, pamuğun ülke tarım sektörünün en önemli parçası olduğunu kaydetti.

Hamrayev, tekstil sektörünün geliştirilmesi sonucunda, Özbekistan'da üretilen pamuğun tamamının ülkedeki tekstil işletmelerinde işlendiğini ve artık yurt dışına pamuk ihraç edilmediğini aktardı.

Yeni teknolojiler uygulayarak ülkedeki pamuk üretiminin arttırılmasını ve tarım sektörünün geliştirilmesini amaçladıklarını belirten Hamrayev, bu kongrenin de diğer ülkelerin pamuk yetiştiriciliği ve sulama teknolojileri konusundaki deneyimlerinden istifade etme açısından faydalı olacağını vurguladı.

Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Azam Ravşanov da 1922'de kurulan enstitünün günümüzde 12 bilimsel araştırma merkezini birleştirdiğini ve enstitüde halen 600'den fazla bilim adamının çalıştığını aktardı.

Ravşanov, enstitü tarafından şimdiye kadar 442 pamuk çeşidi üretildiğini, bu pamuk çeşitlerinin Özbekistan'ın yanı sıra Orta Asya'nın diğer ülkelerinde de yetiştirildiğini anlattı.

Kongre organizatörlerinden Özbekistan Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü danışmanı Muhammet Sedat Kolcuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongreye en çok katılım sağlayan ülkenin Türkiye olduğunu, kongreye Türkiye'den 20'ye yakın Türk tarım işletmesinin katıldığını bildirdi.

Kolcuoğlu, kongrenin Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarım ve pamuk yetiştiriciliği alanlarındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Açılış etkinliğinin ardından katılımcı ve organizatörlere katılım sertifikaları ve teşekkür plaketleri takdim edildi.????

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Özbekistan, Araştırma, Güncel, Son Dakika

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