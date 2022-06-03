Özbekistan'ın Buhara şehri "Türk Dünyasının Gençlik Başkenti" ilan edildi - Son Dakika
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Özbekistan'ın Buhara şehri "Türk Dünyasının Gençlik Başkenti" ilan edildi

03.06.2022 16:58

Özbekistan'ın tarihi Buhara şehri "Türk Dünyasının Gençlik Başkenti" ilan edildi.

Özbekistan'ın tarihi Buhara şehri "Türk Dünyasının Gençlik Başkenti" ilan edildi.

Özbekistan'ın tarihi Buhara şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Genç Liderler Forumu başladı.

İki gün sürecek forumun ilk gününde, TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı Başkanı Alişir Sadullayev, Buhara İl Valisi Batır Zaripov ile teşkilata üye ülkelerden çok sayıda yetkili ve gençler hazır bulundu.

Sadullayev, forumun açılışında yaptığı konuşmada, bugünkü forumun Türk halkları arasındaki kardeşlik, dostluk ve dayanışma ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik Özbekistan'ın dış politikasında yeni bir durum olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 8. zirvesinde 2022'yi Türk Dünyasında "Gençlik Girişimlerine Destek Yılı" ilan etme teklifi üzere forumun yapıldığını belirten Sadullayev, etkinliğin kardeş milletlerin gençleri arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi açısından çok büyük ve tarihsel önem taşıdığını kaydetti.

TDT Genel Sekreteri Amreyev de Özbekistan'ın dünyada gençlik meselelerinde her zaman öncü bir politika izlediğini vurgulayarak, "Kadim Buhara, günümüzde Gençlik Başkenti'ne dönüştü. Buhara'nın 'Türk Dünyasının İlk Gençlik Başkenti' ve 2022'nin 'Türk Dünyasında Gençlik Girişimlerine Destek Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla yıl boyunca Buhara'da farklı etkinlikleri düzenlenecektir." ifadesini kullandı.

"Dünyada en iyisi' diyebileceğimiz işler yapabiliriz"

Forumda gençlere hitap eden Bayraktar da Özbek tarafının daveti üzerine foruma katıldığını aktararak, "Aynı zamanda ata topraklarında, bir anlamda medeniyetimizin doğduğu bir yer olan Özbekistan'ı, Buhara'yı ilk defa ziyaret etmiş oldum." dedi.

Gençlere "yapabiliriz" duygusunu yaymaya çalıştıklarına işaret eden Bayraktar, "İnşallah bizler, daha önce ecdadımızın tüm dünyayı aydınlattığı gibi, aynı şekilde yaşadığımız çağda tüm dünyayı aydınlatacak şeyler yapabiliriz. Bugünün yarışlarına değil, yarının yarışlarına şimdiden hazırlanırsak 'dünyada en iyisi' diyebileceğimiz işler yapabiliriz." diye konuştu.

Bildiri imzalandı

Forumun ilk gününün sonunda Zaripov, Amreyev ve Sadullayev, 2022'nin Türk dünyasında "Gençlik Girişimlerine Destek Yılı", tarihi Buhara şehrinin de "Türk Dünyasının Gençlik Başkenti" ilan edilmesiyle ilgili bildiriyi imzaladı.

Yarın da devam edecek forumda "girişimcilik", "kültür ve sanat", "bilim ve eğitim", "medya" ve "spor" konularında çeşitli paneller ve eğitim seminerleri düzenlenecek.

Özbekistan'ın Buhara şehri Türk Dünyasının Gençlik Başkenti ilan edildi
Özbekistan'ın Buhara şehri Türk Dünyasının Gençlik Başkenti ilan edildi
Özbekistan'ın Buhara şehri Türk Dünyasının Gençlik Başkenti ilan edildi
Özbekistan'ın Buhara şehri Türk Dünyasının Gençlik Başkenti ilan edildi

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan'ın Buhara şehri 'Türk Dünyasının Gençlik Başkenti' ilan edildi - Son Dakika

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