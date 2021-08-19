Özbekistan'ın çekim merkezini Türk şirketi inşa ediyor - Son Dakika

Özbekistan'ın Buhara şehrinde, tarihi şehir ile havaalanı arasında yer alan ve yarım milyar dolarlık yatırımı bulunan 535 bin metrekarelik alana inşa edilmesi planlanan Buhara City projesinde yer alan Türk şirketi 'Enlil Yapı' inşa sürecini sürdürdüğünü duyurdu. Projenin toplam alanı 840 bin metrekareden oluştuğu bildirildi.

Özbekistan'ın en önemli şehirlerinden biri olan Buhara'da şehri bir çekim merkezi haline getirmesi hedeflenen "Buhara City" projesinde yükleniciler arasında yer alan Türk şirketi Enlil bölgeye modern mimari kazandırmayı amaçlıyor. Projeyle kültürel mirasın uyumuna özen gösterilerek turizmde ülke için bir simge lokasyon yaratılması hedefleniyor. Buhara City, merkezinde bilim merkezi, müze, kütüphane, konferans merkezi gibi sosyo-kültürel alanlar ve yeşil alanlar da içeren, 840 bin metrekarelik yeni bir kent merkezi projesi olarak tanımlanıyor.

"YEREL KÜLTÜR İLE MODERN MİMARİNİN BİRLEŞTİĞİ BİR PROJE"

Özbekistan'ın kültürel milli değerleri ile Taşkent, Buhara, Semerkant ve Hive gibi bölgelerin kentsel kimliklerini yansıttığını belirten Enlil Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, "Özbekistan'da inşa edilen "Buhara City" projesinde yer almaktan özellikle gurur duyuyoruz. Yerel kültür ile modern mimarinin birleştiği bu projeyi dünyaya örnek olacak bir proje olarak "multidisipliner" bir başarı ile yürütüyoruz. Enlil olarak son bir yılda yapı projelerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Özellikle, pandemi döneminde ülkelere katma değer yaratacak projeleri gerçekleştirmekten, ihracat yoluyla Türkiye'ye değer oluşturmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

Tarihi önemi ve stratejik konumu nedeniyle zengin bir kültürel mirasa sahip olan Özbekistan'da, ülkenin tarihi zenginliklerini öne çıkaran, çekim noktalarını bir çatı altında toplayan bir şehri, Buhara City'i inşa ettiklerini belirten Erkan Sezer, "Konutlar, bilim ve ilim merkezi, ticari alanlar, tema parklar, oteller, meydan projeleri, çocuklar için oyun parkları, bölgesel konseptler tasarladık. Hedefimiz Buhara City'i hem Özbekistan hem de çevre ülkeler için kültürel turizm alanında bir çekim merkezi haline getirerek şehrin büyüsünü herkesin hissetmesini sağlamak" diye konuştu.

"GÜÇLÜ VE MODERN BİR ŞEHİR KURUYORUZ"

Enlil Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, "Binlerce yıllık kadim kent Buhara'ya, binlerce yıl sonraya miras kalacak "güçlü ve modern " bir şehir kuruyoruz. Özbekistan'ın Buhara kentinde tarihi şehir ile havalimanı arasında 535 bin m2 alan üzerine kurduğumuz "Buhara City" şehri konut mülkleri, ticari alanlar, oteller, bir bilim merkezi ve müze, kütüphane, konferans merkezi ve İslami ilimler merkezi gibi kültürel etkinlik binalarının yanı sıra kamusal alanlar ve yeşil alanları içeriyor. Bölgenin tüm sürecini pozitife dönüştüren operasyonel profesyonelliğimiz ile Özbekistan'ın yeni yüzü Buhara City de inşaatlarımız devam ediyor. Enlil Yapı olarak inşa ettiğimiz otel, ticaret merkezi ve üretim tesisleri ile döneminin zor koşullarına rağmen, büyük emek ve titizlikle teslim ettik. Bu yapılar bölgenin en önemli noktalarında binlerce kişiye istihdam sağlayacak, turistleri ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlayacak, bölgenin tarihi dokusuna uyumlu olarak şehre değer katacak projeler olmakta" dedi.

ENLİL, BUHARA CİTY İLE DÜNYAYI YENİDEN ŞEKİLLEDİRİYOR"

Proje ile tarihi Buhara kenti arasında 4 ana noktadan ilişki kurarak kentin hali hazırdaki yoğunluğunu kurulacak yeni şehre yönlendirilmesinin hedeflendiğine dikkat çeken Erkan Sezer, "Tasarımında İklim koşullarının da dikkate alındığı projede bölgenin sıcaklığı göz önünde bulundurularak su öğesiyle yaşam kalitesini artırıyoruz, projede yapılarımızda çeliğin gücünü, teknolojinin tüm imkanlarını ve mimarinin tüm etkileyiciliğini ortaya koyuyoruz. Aynı zamanda yenilikçi inşaat teknolojilerini kullandığımız Buhara City projesinde Buhara'nın tarihi dokusundaki şehir siluetini ve kat yüksekliklerini koruyan bir planlama anlayışını da önemle gözetiyoruz. Tüm dünyada ve özellikle Orta Asya'da güçlü ve dayanıklı şehirleri inşa ederek modern mimari ile tarihi eserlerimizi uygun bir planlama ile yaşam kalitesinin yüksek olduğu şehirler kurarak dünyayı yeniden şekillendirmek üzere yoğun bir eforla çalışmaktayız" ifadelerini kullandı.

Türk inşaat şirketlerinin pandemide olağanüstü bir performans sergilediğini kaydeden Enlil Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, "Özbekistan'ın Sırderya ve Buhara illerinde yükselen en değerli projelerde "Enlil" imzası var. Özbekistan'da toplam bin 100'e yakın saha personelimiz ve global projelerde imzası olan geniş kıdemli mühendis ekibimiz ile hizmet vermekteyiz. Özbekistan'ın Buhara eyaletinde bölgenin istihdam ve üretim merkezi olarak inşa ettiğimiz Romitex Tekstil kampüsü tüm hızıyla yükselmeye devam ediyoruz. Tüm yapıların ve en değerli projelerde üretim tesislerinin yüzlerce yıl ayakta kalması, sürekli istihdam ve üretim sağlaması için en kaliteli işçilik ve malzeme ile inşa ediyoruz, yüzlerce konut, ticari alan, otel ve üretim tesisini "Enlil" olarak Türk mühendislik gücümüz, mimari başarımız, son teknoloji yapı sistemlerimiz ve yüksek inşaat kalitemiz ile inşa ediyoruz. Türk şirketleri projelerde sağladıkları titiz zamanlama kalitesi ile globale imzasını atmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.