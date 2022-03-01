Özbekistan'ın dış borcu 1 Ocak itibarıyla 23,6 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Özbekistan'ın dış borcu 1 Ocak itibarıyla 23,6 milyar dolar oldu

01.03.2022 13:06
Özbekistan'ın dış borcu 1 Ocak itibarıyla 23,6 milyar dolar oldu

Özbekistan'ın dış borcu 1 Ocak 2022 itibarıyla 23,6 milyar dolara ulaştı.

Özbekistan'ın dış borcu 1 Ocak 2022 itibarıyla 23,6 milyar dolara ulaştı.

Özbekistan Maliye Bakanlığı, ülkenin dış borç stokuna ilişkin verileri açıkladı. Bakanlık verilerine göre, ülkenin dış borcu 1 Ocak 2022 itibarıyla 23,6 milyar dolara ulaşırken, bu rakam ülkenin 2021 yılı gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 34'üne tekabül etti.

2021 yılında ülkenin dış borcu bir önceki yıla göre 2,5 milyar dolar artarken, dış borcun, 17 milyar dolarını devletin doğrudan aldığı, 6,6 milyar dolarını ise devlet garantisi altında alınan dış borçlar oluşturdu.

Geçen yıl alınan toplam dış borcun 2,2 milyar doları bütçenin desteklenmesi, 3,1 milyar doları elektrik-enerji, 2,9 milyar dolar petrol-gaz, 2,6 milyar doları taşımacılık ve kara yolları, 2,4 milyar doları tarım, 2,1 milyar doları belediye hizmetleri, 1,2 milyar doları kimya sanayi, 700 milyon doları eğitim ve sağlık, 200 milyon doları telekomünikasyon, kalan kısmı ise diğer sektörlerde kullanıldı.

Özbekistan'a en çok kredi veren ülke ve yabancı finans kurumları arasında 5,2 milyar dolarla Asya Kalkınma Bankası, 4,3 milyar dolarla Dünya Bankası, 2 milyar dolarla Çin Eximbank, 2,2 milyar dolar Çin Kalkınma Bankası, 2,1 milyar dolarla Japonya Uluslararası Kalkınma Ajansı ve 900 milyon dolarla İslam Kalkınma Bankası yer aldı.

Özbekistan, 2021 yılında 1 milyar 351,3 milyon dolarlık dış borç ödemesi gerçekleştirirken, söz konusu tutarın 875,8 milyon dolarını ana para ödemeleri, 475,5 milyon dolarını ise faiz ödemeleri oluşturdu.

Ülkenin dış borcu miktarı, 1 Ocak 2018'de 7,6 milyar dolar, 1 Ocak 2020'de 15,7 milyar dolar, 1 Ocak 2021'de ise 21,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. 1 Ocak 2021 itibarıyla dış borçlar ülke GSYH'sinin yüzde 35,2'sine tekabül ediyordu.???????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'ın dış borcu 1 Ocak itibarıyla 23,6 milyar dolar oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özbekistan'ın dış borcu 1 Ocak itibarıyla 23,6 milyar dolar oldu - Son Dakika
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