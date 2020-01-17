Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 2019'da 42,2 milyar dolar oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 2019'da 42,2 milyar dolar oldu - Son Dakika

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 2019'da 42,2 milyar dolar oldu

6 saat önce

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi geçen sene 42,2 milyar dolara ulaştı.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 2019'da 42,2 milyar dolar oldu, System.String[]

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi geçen sene 42,2 milyar dolara ulaştı.


Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyanın 178 ülkesi ile ticaret yapan Özbekistan'ın dış ticaret hacmi geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 26,2 artarak 42,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Açıklamaya göre, 2019 yılında ülkenin ihracatı yüzde 15 artışla 17,9 milyar dolar, ithalatı da yüzde 25 artışla 24,3 milyar dolar oldu. Bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 6,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.


Özbekistan'ın geçen sene en fazla dış ticaret yaptığı ülkeler arasında 7,6 milyar dolarlık dış ticaret ile Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Rusya (6,6 milyar dolar), Kazakistan (3,3 milyar dolar), Güney Kore (2,7 milyar dolar) ve Türkiye (2,5 milyar dolar) izledi.


Bu dönemde Özbekistan'ın ihracatında altın, enerji ve petrol ürünleri, kimya, tekstil ve gıda ürünleri, renkli ve demir metaller, hizmetler sektörü, ithalatında da makine, teçhizat, ulaşım araçları, metal, gıda, elektronik, enerji, eczacılık, kimyasal ve plastik ürünler ilk sıralarda yer aldı.


2018'de dış ticareti bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artarak 33 milyar 815,3 milyon dolar olan Özbekistan'da, bu çerçevede 14 milyar 257,9 milyon dolarlık ihracat, 19 milyar 557,4 milyon dolarlık da ithalat yapılmıştı.

Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eren Derdiyok, Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu
Son Dakika: Erdoğan'a sunulan yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu Esed rejimi saldırıları nedeniyle 13 bine yakın sivil Türkiye sınırına göç etti Son saha araştırmasına göre Türk halkının büyük çoğunluğu Libya Tezkeresi'ni destekliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 16:40:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 2019'da 42,2 milyar dolar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]