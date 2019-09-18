Son Dakika Haberleri: Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 28,4 milyar dolara yükseldi
Son Dakika Güncel Haber

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 28,4 milyar dolara yükseldi

1 saat önce

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın 8 ayında 28,4 milyar dolara ulaştı.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 28,4 milyar dolara yükseldi, System.String[]

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın 8 ayında 28,4 milyar dolara ulaştı.


Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 181 ülke ile ticaret yapan Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, Ocak-Ağustos 2019'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,6 artarak 28 milyar 433 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde Özbekistan'ın ihracatı yüzde 46,7 artışla 12 milyar 463 milyon dolar, ithalatı da yüzde 32,8 artışla 15 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşti. 8 aylık dönemde ülkenin dış ticaret açığı da 3 milyar 507 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Çin, yüzde 18,4'lük pay ile Özbekistan'ın en büyük ticari ortağı olurken, ülkenin dış ticaretinden Rusya yüzde 14,5, Kazakistan yüzde 8,1, Güney Kore yüzde 6,5 ve Türkiye yüzde 5,7 pay aldı.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 27,3 artışla 33 milyar 815,3 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Özbekistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'in bütçe harcamaları 7 aydır ilk kez düştü
Ağustos'ta konut satışları yüzde 5,1 arttı Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:39:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 28,4 milyar dolara yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]