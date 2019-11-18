Özbekistan'ın dış ticaret hacmi arttı

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, ocak-ekim döneminde 34,7 milyar dolara ulaştı.



Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın 189 ülkesi ile ticaret yapan Özbekistan'ın dış ticaret hacmi yılın on ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 34,4 (8,8 milyar dolar) artarak 34,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Açıklamaya göre, ocak-ekim döneminde ülkenin ihracatı yüzde 43,3 artışla 14,8 milyar dolar, ithalatı da yüzde 28,5 artışla 19,9 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 5,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.



Özbekistan'ın bu dönemde en fazla dış ticaret yaptığı ülkeler arasında Çin yüzde 19,1'lik pay ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 15,1 ile Rusya, yüzde 8,4 ile Kazakistan, yüzde 6,5 ile Güney Kore ve yüzde 5,9 ile Türkiye izledi.



Yılın on ayında Özbekistan'ın ihracatında enerji ve petrol ürünleri, tekstil ve gıda ürünleri, altın, renkli ve demir metaller ile hizmetler sektörü, ithalatında da makine, teçhizat ve onların yedek parçaları, kimya mamulleri, renkli ve demir metal ürünleri ilk sıralarda yer aldı.



Dış ticareti 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artarak 33 milyar 815,3 milyon dolar olan Özbekistan'da, bu çerçevede 14 milyar 257,9 milyon dolarlık ihracat, 19 milyar 557,4 milyon dolarlık da ithalat yapılmıştı.