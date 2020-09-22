Özbekistan'ın dış ticaret hacmi ilk 7 ayda 19,5 milyar dolar oldu - Son Dakika

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi ilk 7 ayda 19,5 milyar dolar oldu

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi ocak-temmuz döneminde 19,5 milyar dolar oldu.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi ilk 7 ayda 19,5 milyar dolar oldu, System.String[]

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi ocak-temmuz döneminde 19,5 milyar dolar oldu.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yedi ayında 150'den fazla ülkeyle ticaret yapan Özbekistan'ın dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 azalarak 19 milyar 544,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre, ocak-temmuz döneminde ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 azalarak 8 milyar 283,6 milyon dolar, ithalatı da yüzde 17,7 azalarak 11 milyar 260,7 milyon dolar oldu.

Bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 2 milyar 977,1 milyon dolar olarak hesaplandı.

Özbekistan'ın bu dönemde en fazla dış ticaret yaptığı ülkeler arasında 3,44 milyar dolarla Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 3,1 milyar dolarla Rusya, 1,53 milyar dolarla Kazakistan, 1,31 milyar dolarla Güney Kore ve 1,03 milyar dolarla Türkiye izledi.

Yılın ilk 7 ayında Özbekistan'ın Türkiye ile dış ticaret hacmi 1 milyar 38,6 milyon dolar olurken, bu çerçevede ihracat hacmi yüzde 27,6 azalarak 482,8 milyon dolar, ithalat hacmi ise yüzde 23,8 azalarak 555,8 milyon dolar olarak hesaplandı.

2019'da Özbekistan'ın ihracatında en büyük 4. ortağı olan Türkiye, bu yılın ilk 7 ayında en büyük 3. ortağı olarak yer aldı. Türkiye, yılın ilk 7 ayında Özbekistan'ın ithalatında geçen sene olduğu gibi 5. sıradaki yerini korudu.

Aynı dönem ülkenin ihracatında altın, hizmetler sektörü, sanayi ve tekstil ürünleri, enerji ve petrol ürünleri, meyve, gıda ve kimyasal ürünler ithalatında ise makine, teçhizat, kimyasal, metal ve gıda ürünleri ilk sıralarda yer aldı.

Geçen yıl Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 2018'e göre yüzde 26,2 artarak 42,2 milyar dolar olarak hesaplanırken, ülkenin ihracatı yüzde 15 artışla 17,9 milyar dolar, ithalatı yüzde 25 artışla 24,3 milyar dolar olmuştu. Bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 6,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Dış Ticaret, Özbekistan, Temmuz, Ocak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'ın dış ticaret hacmi ilk 7 ayda 19,5 milyar dolar oldu - Son Dakika

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