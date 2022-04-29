Özbekistan'ın dış ticaret hacmi yılın ilk çeyreğinde yüzde 75 arttı - Son Dakika

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, 2022'nin ilk çeyreğinde (ocak-mart dönemi) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74,8 artarak 13 milyar 155,8 milyon dolara ulaştı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde ülkenin ihracatı 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 138,7 artarak 5 milyar 772,7 milyon dolar, ithalatı da yüzde 44,6 artışla 7 milyar 383,1 milyon dolar olarak hesaplandı.

2021'in ilk çeyreğinde 7 milyar 525,8 milyon dolar olan dış ticaret hacmi bu yılın aynı döneminde yüzde 74,8 artarak 13 milyar 155,8 milyon dolar oldu.

160 ülkeyle dış ticari ilişkileri bulunan ülkenin dış ticaret açığı ise bu dönemde 1 milyar 610,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin ihracatında altın yüzde 51,5, sanayi ürünleri yüzde 19, hizmetler sektörü yüzde 9,8, gıda ve hayvancılık yüzde 4,9 ve kimyasal ürünler yüzde 4,3; ithalatında ise araç, makine ve teçhizatlar yüzde 34,6, sanayi ürünleri yüzde 18,4, kimya ürünleri yüzde 13,6, gıda ve hayvancılık yüzde 10,9 pay aldı.

İlk 3 ayda Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında yüzde 16,6'lık payla Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 14,2 ile Rusya, yüzde 7,5 ile Kazakistan, yüzde 5,9 ile Türkiye ve yüzde 4,8 ile Güney Kore izledi.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 2021'in ilk çeyreğinde 7 milyar 525,8 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bu çerçevede ihracat hacmi 2 milyar 418,6 milyon dolar, ithalat hacmi ise 5 milyar 107,2 milyon dolar olmuştu.

Türkiye, bu dönemde yüzde 5,9'luk payla Özbekistan'ın 4. ticari ortağı oldu. Geçen yılın ilk çeyreğinde 666,1 milyon dolar olan Özbekistan- Türkiye dış ticaret hacmi, bu yılın ilk 3 ayında 776,4 milyon dolara ulaştı. İki ülkenin dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 16,56 artmış oldu.

İlk çeyrekte Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,36 artarak 380,9 milyon dolara, Türkiye'den ithalatı da yüzde 36,2 artışla 395,4 milyon dolara ulaştı.