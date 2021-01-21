Özbekistan'ın dış ticareti 2020'de 36,3 milyar dolara geriledi - Son Dakika

Özbekistan'ın dış ticareti 2020'de 36,3 milyar dolara geriledi

21.01.2021 20:25
Özbekistan'ın dış ticareti 2020'de 36,3 milyar dolara geriledi, System.String[]

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yıl 36 milyar 299,3 milyon dolara geriledi.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yıl 36 milyar 299,3 milyon dolara geriledi.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 170'e yakın ülke ile ticari ilişkiler kuran Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, 2019'a kıyasla yüzde 13,1 azalarak 36 milyar 299,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl ülkenin ihracatı önceki yıla göre yüzde 13,4 düşüşle 15 milyar 127,7 milyon dolar, ithalatı da yüzde 12,8 azalışla 21 milyar 171,5 milyon dolar oldu. Bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 6 milyar 43,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

2020'de Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında 6 milyar 432,2 milyon dolarla Çin ilk sırada yer alırken, Çin'i, 5 milyar 640,7 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 18,5 milyon dolarla Kazakistan, 2 milyar 142,4 milyon dolarla Güney Kore ve 2 milyar 101,7 milyon dolarla Türkiye takip etti.

Özbekistan-Türkiye ticaret hacmi 2 milyar 101,7 milyon dolar oldu

Özbekistan'ın Türkiye ile dış ticaret hacmi, 2020'de bir önceki yıla göre 442,3 milyon gerileyerek 2 milyar 101,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı yüzde 16,5 azalarak 1 milyar 16,3 milyon dolar, Türkiye'den ithalatı da yüzde 18,2 düşerek 1 milyar 85,4 milyon dolar oldu.

Özbekistan'ın dış ticaretinde yüzde 5,8 payla 5'inci sırada yer alan Türkiye, ülkenin ihracatında ise bir basamak yükselerek yüzde 6,7 payla Çin ve Rusya'nın ardından 3. sıraya yerleşti. Türkiye, Özbekistan'ın ithalatında da Çin, Rusya, Kazakistan ve Güney Kore'nin ardından yüzde 5,1 payla 5'inci sıradaki yerini korudu.

Özbekistan'ın ihracatında geçen yıl altın, hizmetler, sanayi ve tekstil ürünleri, enerji ve petrol ürünleri, meyve, gıda ve kimyasal ürünler, ithalatında ise makine, teçhizat, kimyasal, metal ve gıda ürünleri ilk sıralarda yer aldı.

Özbekistan'ın dış ticareti, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 26,2 artarak 42,2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'ın dış ticareti 2020'de 36,3 milyar dolara geriledi - Son Dakika


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