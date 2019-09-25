Özbekistan'ın ilk rüzgar santralinin inşaatına başlandı

Çin'in "Liaoning Leader" şirketi, Buhara bölgesinde Özbekistan'ın ilk rüzgar santralini inşa edecek.

Buhara Valiliği Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Çinli şirket, Buhara'nın Gijduvan kasabasındaki 6 bin hektarlık alanda bin 500 megavat kapasiteli rüzgar santrali inşaatına başladı.

Proje tutarı 1,8 milyar dolar olan santralin inşaatı üç aşamada tamamlanacak. 2020 yılında tamamlanması öngörülen projenin ilk aşamasında, 200 megavat kapasiteye sahip santral inşaatı için 240 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

Mayıs 2017'de Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan 2017-2025 döneminde Özbekistan'da yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme programına göre, ülke genelinde çok sayıda güneş, rüzgar ve hidroelektrik santralinin inşa edilmesi öngörülüyor.

Ülke genelinde yaklaşık 50 termik ve hidroelektrik enerji santrali bulunuyor. Bu santrallerde yıllık ortalama 52 milyar kilovatsaat elektrik üretiliyor.