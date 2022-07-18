Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki olaylarda ölenlerin sayısı 21'e çıktı - Son Dakika
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Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki olaylarda ölenlerin sayısı 21'e çıktı

18.07.2022 18:01
Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki olaylarda ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde bu ay başında meydana gelen olaylarda ölenlerin sayısı 21'e çıktı.

Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde bu ay başında meydana gelen olaylarda ölenlerin sayısı 21'e çıktı.

Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ülke anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1-2 Temmuz'da Karakalpakistan'ın merkezi Nukus'ta başlayan ve daha sonra yasa dışı eylemlere dönüşen olaylarda yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede tedavi gören 3 kişinin vefat etmesiyle ölenlerin sayısının 21'e çıktığı, olaylarda yaralanan 16 kişinin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü kaydedildi.

Olaylar sırasında 141 kolluk görevlisinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, bu olaylar sırasında özel mülkiyet, altyapı tesisleri ve kamu binalarına verilen zararın 300 bin doları bulduğu vurgulandı.

Karakalpakistan'daki olaylar

Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1-2 Temmuz tarihlerinde Karakalpakistan'da protesto gösterileri düzenlenmişti.

Özbekistan İçişleri Bakanlığı, söz konusu gösterilerin ülke anayasasında yapılması öngörülen değişiklikleri "yanlış yorumlayan" bir grup vatandaş tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin gerçekleştiği Nukus'a giderek, buradaki vatandaşlarla bir araya gelmiş ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini bildirmişti.

Mirziyoyev'in gösterilerin devam etmesi nedeniyle imzaladığı kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar OHAL ilan edilmişti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki olaylarda ölenlerin sayısı 21'e çıktı - Son Dakika

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