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Özbekistan'ın tamamını birleştirecek enerji sistemi oluşturulacak - Son Dakika

Özbekistan'ın tamamını birleştirecek enerji sistemi oluşturulacak

31.01.2022 19:16
Özbekistan'ın tamamını birleştirecek enerji sistemi oluşturulacak

Özbekistan'da 2026 yılına kadar tüm elektrik gerilim hatlarını birleştirecek enerji dağıtım sistemi oluşturulacak.

Özbekistan'da 2026 yılına kadar tüm elektrik gerilim hatlarını birleştirecek enerji dağıtım sistemi oluşturulacak.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında, enerji sektöründeki perspektiflerin ele alındığı hükümet toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Mirziyoyev, 25 Ocak'ta Orta Asya enerji sisteminde meydana gelen kesintinin, Özbekistan'ın tüm santralleri ve dağıtım şebekelerini etkilediğini, ülkede enerji krizine yol açtığını hatırlattı.

Hükümeti, 2026 yılına kadar ülkede üretilen elektrik enerjisi hacmini 50 milyar kilovatsaatten 110 milyar kilovatsaate çıkarılması ve ülkenin farklı bölgelerindeki elektrik dağıtım şebekelerini birbiriyle birleştirecek tek enerji sisteminin oluşturulması konusunda görevlendiren Mirziyoyev, bunun için ülkenin enerji sisteminde reformların yapılması ve yeni elektrik santrallerinin inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

Mirziyoyev, enerji kesintisinin yaşanmasında ülke genelinde 220-500 kilovat gerilimli elektrik hatlarından oluşan birleşik enerji sisteminin hala oluşturulmamış olmasının da etkili olduğunu aktararak, bunun sonucunda bölgede meydana gelen elektrik kesintisinin ülkenin enerji sistemini olumsuz etkilediğini vurguladı.

25 Ocak'ta Kazakistan'da meydana gelen kesinti, Orta Asya Birleşik Enerji Sistemi üzerinden elektrik dağıtımı birbirlerine bağlı olan Kırgızistan ve Özbekistan'da da aynı anda elektrik kesintisinin yaşanmasına ve bölgede yaşayan 30 milyon nüfusun elektriksiz kalmasına neden olmuştu.

Bunun sonucunda Taşkent, Almatı ve Bişkek başta olmak üzere büyükşehirlerdeki metro, tramvay ulaşımları ile uçak seferleri geçici olarak askıya alınırken, büyük fabrika ve işletmeler de faaliyetini durdurmuş, büyükşehirlerde su, doğal gaz ve ısıtma sorunları meydana gelmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Özbekistan, Enerji, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'ın tamamını birleştirecek enerji sistemi oluşturulacak - Son Dakika


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